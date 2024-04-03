Стас Намин заявил, что уехавшая в Израиль Алла Пугачева великолепно себя чувствует

Алла Пугачева уже два года живет в Израиле. Она порой выходит на связь. Все чаще она критикует россиян. А этой весной у нее случился конфликт со Стасом Михайловым. Артистке не понравилось, что тот сказал в адрес уехавших людей. Певец считает, что они вернутся на коленях.

Примадонна в ответ заявила, что нормальные люди не хотят вернуться в Россию. С Пугачевой поддерживает общение со Стасом Наминым. Он прокомментировал эту ситуацию. Композитор считает, что она имеет право на такое поведение.

«Она – женщина. Имеет право кого-то послать в область паха медленной походкой. Полное право!» – сказал Намин.

Он также признался, что Алла Борисовна не страдает из-за скандалов, которые разгораются после ее слов. По мнению музыканта, за границей ее состояние хорошее. Артист дал понять, что она не зацикливается на плохом.

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«Она великолепно себя чувствует, счастлива. У нее великолепная семья, дети. Она - очень достойный, честный человек», – высказался Стас, пишет «МК».

Примечательно, что после высказываний Пугачевой появилась новость, что ее могут признать иностранным агентом. Более того, это может произойти накануне ее юбилей.