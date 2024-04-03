Врач-онколог Эдуард Межецкий заявил, что у Кейт Миддлтон может быть четвертая стадия рака

Кейт Миддлтон не так давно впервые рассказала, что у нее обнаружили рак. Она после Рождества пропала. Принцесса Уэльская долго не появлялась на публике. Потом она объявила, что у нее обнаружили рак. Кэтрин рассказала, что проходит лечение и попросила не тревожить ее, так как в сложный период она хочет находится в спокойствии с семьей.

Примечательно, что Миддлтон с мужем принцем Уильямом и детьми переехала в загородный особняк Анмер Холл в графстве Норфолк. Сообщалось, что ей удалили матку, когда диагностировали рак толстой кишки.

Врач-онколог Эдуард Межецкий считает, что ситуация может быть очень серьезной. Он отметил, что если онкологическое заболевание было найдено в матке, то болезнь могла затронуть и другие органы.

«В случае с колоректальным раком обычно обходятся без химиотерапии. А вот если химию назначают, когда был рак тела матки... Возможно, речь идет о 3-4 стадии», - высказался хирург, пишет Woman.ru.

Тем временем, Миддлтон решила наладить отношения с принцем Гарри и Меган Маркл. Отмечается, что она даже пригласила их приехать в Англию вместе с детьми: Арчи и Лилибет. Принцесса Уэльская хочет, чтобы ее дети подружились с кузиной и кузеном. Об этом сообщил источник The Daily Mirror.