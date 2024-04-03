Финалист шестого сезона шоу «Голос» Ладислав Бубнар попал в больницу после побоев в Москве

Певец Ладислав Бубнар был участником и финалистом шестого сезона шоу «Голос». Стало известно, что он стал жертвой нападения в Москве. Отмечается, что его доставили в больницу 1 апреля. У артиста диагностировали ушиб головы и растяжение связок шейного отдела. Как оказалось, на него напал знакомый.

Певец рассказал, что его избили. Бубнар недолго находился в больнице, где ему оказали помощь. Пациента отпустили домой. Артист не намерен прощать то, что с ним сделали. Полиция уже начала расследование этого инцидента, пишет Телеграм-канал Mash.

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Напомним, что 33-летний Ладислав участвовал во многих телевизионных проектах. Он полуфиналист чешско-словацкого проекта «Суперстар», лауреат конкурса «Пироговский рассвет» и участник «Новой волны». Он не только исполнитель, но также сам пишет песни и музыку. Он смог впечатлить Диму Билана и Пелагею на шоу «Голос», исполнив песню из репертуара Карела Готта.