Анна Калашникова заявила, что бывшая участница шоу «Дом-2» Либерж Кпадону хотела родить близнецов

Внезапная смерть Либерж Кпадону поразила многих. Бывшая участница «Дома-2» умерла в своей квартире, но ее тело обнаружили спустя несколько недель. Позже выяснилось, что девушка вела закрытый образ жизни. Друзья привыкли к тому, что она долго могла не выходить на связь, поэтому не сразу заподозрили неладное. У нее были проблемы со здоровьем.

Анна Калашникова заявила, что хорошо ее знала. Она сокрушается, что произошла такая трагедия. По словам светской львицы, Либерж встречалась с Ваней Барзиковым, а потом их пути разошлись. Калашникова призналась, что ее знакомая мечтала о материнстве.

«Одиночество - это ужасный удел. Либерж было 36 лет, она так хотела стать мамой. "Мечтаю, Анечка, о близняшках. Но вот от кого рожать? Успею ли?"», - вспомнила звезда о переживания Кпадону в соцсетях.

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Примечательно, что вскрытие показало: Либерж умерла от остановки сердца. В ее окружении уверены, что девушку сгубило пристрастие к алкоголю, которое она стала употреблять, находясь в депрессии.