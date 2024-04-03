Соседов о феномене Гурченко: «Сегодняшним артистам до нее сто верст, и не доплыть никогда»

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что вряд ли кто-то из современных российских артистов по уровню масштаба личности и таланту сможет когда-либо сравниться с Людмилой Гурченко, которая выступала практически до конца своей жизни.

Гурченко была настоящим феноменом в советской культуре. Она получила признание и народную любовь не только как актриса. Также Людмила Марковна проявила себя в качестве певицы, композитора, режиссера и даже писателя.

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