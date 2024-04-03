Калашникова раскрыла, как ее близкие спаслись от трагедии в «Крокусе»: «Мама помешала»

Анна Калашникова поделилась с сайтом Тeprogramma.pro историей о том, как ее интуиция спасла близких от теракта в «Крокус Сити Холле», где должен был пройти концерт группы «Пикник». Артистка рассказала, что ее семья планировала посетить это мероприятие, но благодаря вмешательству мамы они остались дома.

«Интуиция меня редко подводит. Друзья даже называют меня «Мессингом в юбке», поскольку могу дать верный совет в сложной ситуации», — сказала Анна Калашникова.

По словам звезды, ее семья тоже должна была пойти на концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле».

«Папа — фанат этой группы. Они планировали с моим братом пойти на это шоу, но, к счастью, моя мама помешала этим планам. Она сказала папе и брату, мол, ну куда вы пойдете, маленькому Дане (это мой сыночек) нужно помочь с уроками. И в итоге все закрутились в делах, и, слава Богу, мои близкие не поехали на этот концерт», — поведала Калашникова.

«Я всегда прислушиваюсь к своему внутреннему голосу, и в этот раз он меня не подвел», — добавила Анна.

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