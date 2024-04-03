Сын Валерия Золотухина от Ирины Линдт: «Вспоминаю папу. Хотел бы пообщаться с ним уже в нынешнем осознанном возрасте»

Валерий Золотухин жил на две семьи, не бросая законную супругу Тамару даже после рождения сына вне брака. Об этом рассказала актриса Ирина Линдт в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1». Она подчеркнула, что не настаивала на разводе актера, так как считала это его ответственностью.

«Он не имел права ее оставлять», — сказала Линдт, имея в виду законную супругу Валерия Сергеевича.

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Артист не скрывал ребенка от публики и часто появлялся с ним на сцене. Однако общественность осуждала актера и его любовницу. Внебрачный сын Золотухина Иван, которому уже исполнилось 19 лет, учится актерскому мастерству и пробует себя в кино. Молодой человек знает, что от него ждут либо головокружительных успехов, либо громкого провала.

При этом Иван дал понять, что скучает по своему отцу. Линдт родила сына в 2004 году, а Золотухин умер в 2013-м. На тот момент Ване было всего 9 лет.

«До сих пор вспоминаю папу, снится он мне часто. Хотел бы пообщаться с ним уже в нынешнем осознанном возрасте», - говорит Иван Золотухин.

Юноша заявил, что не собирается затягивать с детьми. Он мечтает о большой семье и хочет, чтобы у него было как минимум два сына и дочка.

По материалам «Вечерняя Москва»