Сын Валерия Золотухина от Ирины Линдт: «Вспоминаю папу. Хотел бы пообщаться с ним уже в нынешнем осознанном возрасте»

Валерий Золотухин жил на две семьи, не бросая законную супругу Тамару даже после рождения сына вне брака. Об этом рассказала актриса Ирина Линдт в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1». Она подчеркнула, что не настаивала на разводе актера, так как считала это его ответственностью.
«Он не имел права ее оставлять», — сказала Линдт, имея в виду законную супругу Валерия Сергеевича.
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Артист не скрывал ребенка от публики и часто появлялся с ним на сцене. Однако общественность осуждала актера и его любовницу. Внебрачный сын Золотухина Иван, которому уже исполнилось 19 лет, учится актерскому мастерству и пробует себя в кино. Молодой человек знает, что от него ждут либо головокружительных успехов, либо громкого провала.
При этом Иван дал понять, что скучает по своему отцу. Линдт родила сына в 2004 году, а Золотухин умер в 2013-м. На тот момент Ване было всего 9 лет.
«До сих пор вспоминаю папу, снится он мне часто. Хотел бы пообщаться с ним уже в нынешнем осознанном возрасте», - говорит Иван Золотухин.
Юноша заявил, что не собирается затягивать с детьми. Он мечтает о большой семье и хочет, чтобы у него было как минимум два сына и дочка.
По материалам «Вечерняя Москва»
Ирина Линдт с сыном Иваном. Фото: соцсети героя публикации