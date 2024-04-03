Актриса из «Уральских пельменей» Ксения Корнева разорвала помолвку с возлюбленным

В начале 2024 года Ксения Корнева, участница популярного комедийного шоу «Уральские пельмени», объявила о помолвке. Тогда она опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце и подписала снимок: «Этой ночью я сказала четыре слова: "С Новым годом" и "Да!"». Казалось, что впереди ее может ждать только свадьба. Но внезапно 30 марта Ксения разорвала помолвку.

Примечательно, что Ксения после гастролей отправилась в романтическую поездку с избранником, чье имя оставила в тайне. Они наслаждались отдыхом в Египте и Турции. В соцсетях актриса делилась снимками, на которых выглядела счастливой. Своего возлюбленного она не показывала. А потом Корнева уже по пути в Россию, стала делиться кадрами из самолета.

«Почему вы уезжаете так быстро? У вас есть еще 6 дней. - У меня развод», – написала она.

Подписчики актрисы были удивлены этой новостью и начали расспрашивать, означает ли это отмену свадьбы. Ксения подтвердила, что свадьба отменяется, но выразила надежду, что в будущем встретит достойного мужчину, который сделает ей предложение.

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Поклонники стали высказывать предположения, что могло случиться на самом деле. Многие уверены, что актрису не устроили отношения на расстоянии, так как ее жених живет в Европе.