Солнцев об официантке, которую укусил Кологривый: «Соблазняла и флиртовала с Никитой»

Марат Башаров на шоу НТВ «Звезды сошлись» заявил, что за дебош в новосибирском кафе Никиту Кологривого наказали совершенно правильно. Дескать, не стоит замалчивать про такие ситуации с насилием со стороны артистов, они должны осознавать, что будут последствия. Ведущий «Битвы экстрасенсов» признал, что и его наказали лишением ролей в свое время правильно.

Актер Гоген Солнцев, который снимался с Кологривым в новогодней сказке для ТНТ, поделился своим мнением о ситуации с Teleprogramma.pro. По его словам, он не заметил никаких признаков того, что Никита хочет занять «вакантное место Алексея Панина». Солнцев отметил, что Кологривый был очень профессиональным и коммуникабельным как в кадре, так и за кадром. Он предполагает, что на актера свалилось много работы, что могло стать причиной его срыва.

Однако каждый случай нужно рассматривать отдельно, уверен Гоген Солнцев.

«Одно дело, когда кулак Башарова разносит пол-лица Архаровой. Другое дело, что официантка в кальянной соблазняла и флиртовала с Никитой, потом сама же спровоцировала скандал, вывела его из себя, и он попал в беду. К сожалению, в признаках его поведения было усмотрено хулиганство, уверен, что семь суток — это очень суровое наказание для такого незначительного инцидента. Конечно, это показательная порка. Но штрафа, как мне кажется, и общественного порицания вполне бы хватило для искупления вины Никиты», — прокомментировал Солнцев.

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