40-летний Шаляпин составил завещание: «Главное, чтобы имущества не коснулся двоюродный брат»

Прохор Шаляпин заявил, что уже позаботился о своем завещании и составил его по всем нормам российского законодательства в МФЦ.

Певец не скрыл, что испытывает особенные негативные чувства к одному из своих родственников и в документе прописал красной строкой, чтобы ему ничего не досталось. При этом артист не пояснил конкретно, почему к нему испытывает столь негативные эмоции.

Шаляпин лишь заметил, что его мать находится со своим родным братом Сергеем в состоянии затяжного конфликта и для него крайне важно, чтобы его нажитые богатства не перешли его сыну Павлу.

«Главное, чтобы моего имущества не коснулся ни при каких обстоятельствах двоюродный брат мой по линии матери», — сказал музыкант.

Любимец публики подчеркнул, что давно откладывает средства на то, дабы жить достойно в старости, а также на организацию похорон. Шаляпин считает, что любой мудрый человек поступил бы так же, к тому же современные реалии диктуют свои условия. В целом же у звезды большие планы на будущее, включая рождение детей.

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