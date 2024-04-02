Эмин Агаларов объяснил, что сотрудники ЧОП не имели права носить с собой оружие в «Крокусе»

Эмин Агаларов выразил свои соболезнования семья погибших во время теракта в «Крокусе». Он приехал к концертному залу спустя 40 минут после того, как там начала стрельба. Певец рассказал, что никогда не видел столько убитых людей. Он объяснил, что эвакуационные двери были открыты. Информацию, что они были заперты артист назвал фейком. Он также отметил, что некоторые люди в состоянии шока оказались в технических кабинетах, из которых нет выхода на улицу.

По словам Эмина, даже полиция не смогла бы оставить вооруженных террористов. Он объяснил, почему у охранников не было с собой оружия.

«Наш ЧОП по законодательству не может в местах скопления людей, в частности в "Крокус Сити Холл", носить вооружение. Это общая практика. Я сам гастролирую по всей стране, в России и за рубежом. Я не видел вооруженных охранников в залах», — пояснил артист.

Он отметил, что 98% людей спаслись, а значит эвакуационные были свободны, открыты. Агаларов добавил, что сработала и система противопожарной безопасности, но она не могла потушить огонь, так как террористы использовали горючие смеси. Певец подчеркнул, что проверка в «Крокусе» проходила несколько раз в год.

«В здание, куда приходят первые лица государства, там не может ничего не работать. Все проверяют с ног до головы. Все пространство. Я туда ходил со своей семьей, с детьми маленькими. Папа туда ходил на концерты. Как мы можем халатно к этому относиться, если мы сами потребители? Сами пользовались», — высказался Эмин на YouTube-канале Forbes.

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По словам артиста, в «Крокусе» были сотрудники, которые никуда не убежали, а помогали выводить людей из здания. Он подчеркнул, что было распространено много фейков. Агаларов также заявил, что пока не знает, будет ли восстановлен «Крокус». Его отец пока даже не начинал подсчитывать ущерб после теракта.