В Театре сатиры не смогли найти замену Александру Ширвиндту в спектакле «Где мы?!» и убрали постановку из репертуара

В Театре сатиры не нашли, кем можно заменить умершего Александра Ширвиндта в постановке «Где мы?!», передает портал News.ru.

Сотрудники театра отказались играть последнюю роль народного артиста РСФСР, руководство давить на них не стало и приняло печальное для многих решение просто убрать спектакль из репертуара.

Театр прокомментировал, что артисты очень горюют по безвременно ушедшему творческому лидеру и не могут представить кого-либо иного в этой постановке.

В учреждении культуры не скрыли, что коллеги выдающегося артиста только теперь стали понимать, что Александра Анатольевича больше нет с ними. В то же время они отмечают, что актер навсегда останется в их сердцах в виде удивительного духа, который он всегда умел создать.

Напомним, Александр Ширвиндт умер 15 марта, не дожив до своего 90-летия один год.

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