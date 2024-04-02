Хирург рассказала, делала ли пластику внучка Боярского: «Грудь своя, но завидовать тут нечему»

Внучка Михаила Боярского ответила на обвинения подписчиков в соцсетях, которые заподозрили ее в увеличении груди. Пышногрудая Екатерина заявила, что уже с 16-летнего возраста имела большой бюст, и опубликовала подтверждающий снимок.

Пластический хирург Мадина Байрамукова, проанализировав фото девушки, пришла к выводу, что грудь у нее действительно настоящая, о чем свидетельствуют, в частности, имеющиеся признаки птоза (опущение молочных желез по причине утраты упругости и эластичности). Их бы точно не было, если бы грудь была сделана.

Эксперт в беседе с Teleprogramma.pro отметила, что славянские женщины всегда славились пышным бюстом, и это совершенно не редкость.