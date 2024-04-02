Хирург рассказала, делала ли пластику внучка Боярского: «Грудь своя, но завидовать тут нечему»

Внучка Михаила Боярского ответила на обвинения подписчиков в соцсетях, которые заподозрили ее в увеличении груди. Пышногрудая Екатерина заявила, что уже с 16-летнего возраста имела большой бюст, и опубликовала подтверждающий снимок.
Пластический хирург Мадина Байрамукова, проанализировав фото девушки, пришла к выводу, что грудь у нее действительно настоящая, о чем свидетельствуют, в частности, имеющиеся признаки птоза (опущение молочных желез по причине утраты упругости и эластичности). Их бы точно не было, если бы грудь была сделана.
Эксперт в беседе с Teleprogramma.pro отметила, что славянские женщины всегда славились пышным бюстом, и это совершенно не редкость.
Фото: соцсети Екатерины Боярской
«Если мы рассмотрим детально фигуру девушки, то это типичная обладательница пышной груди: у нее совершенно не выраженная талия, достаточно узкие бедра, не выраженные ягодичные мышцы и стройные длинные ноги. Я прихожу к выводу, что грудь у нее своя, но завидовать тут нечему. На самом деле, грудь такого размера является, скорее, минусом и тяжкой обузой для обладательницы, чем каким-то плюсом, потому что через несколько лет могут начаться проблемы с осанкой и возникнуть боли в спине», — рассказала хирург.