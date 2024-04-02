Эмин Агаларов заявил, что эвакуационные двери не были заперты в «Крокус Сити Холле»

Эмин Агаларов на один день приехал в Баку. ТамТам он дал интервью, в котором раскрыл подробности теракта в «Крокус Сити Холле». Он долгое время был его владельцем, но год назад ушел из этой компании, которой занимается его отец.

Певец прибыл одним из первых на место происшествия и даже побывал в здании, которое подожгли террористы. Он отметил, что ходил по эвакуационным коридорам и смог забрать записи с камер. Артист также встретил двух охранников ресторана, которые пытались спасти людей.

«Сейчас уже понятно, что около 6000 человек смогли покинуть здание. Важно, что входы, в которых люди заходят в зал "Крокуса" , они же являются эвакуационными. Так как террористы открыли огонь и осуществили поджог возле этих входов, у людей не было возможности ими воспользоваться. Если вы видели на кадрах, многие покидали зал через сцену. А у сцены есть один эвакуационный коридор, который ведет на улицу, а его продолжение ведет обратно в фойе. И люди, которые понимали, что опять попадают в место, где находятся террористы, бежали в обратную сторону, в зону технических помещений. Поэтому идет много фейков, что двери были закрыты и люди не могли найти выход. В этом ужасном шоке и страхе они, к сожалению, попали в технические помещения», — рассказал Эмин в YouTube-канале Forbes.

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Он признался, что среди погибших есть те, кто спрятался в кабинетах здания. Сам артист не может найти несколько сотрудников. Он пояснил, что один охранник был убит, а второй в тяжелом состоянии находится в больнице. Агаларов подчеркнул, что никаких нарушений пожарной безопасности не было найдено.