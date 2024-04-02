Обозреватель Полупанов признал, что Орбакайте собирает аншлаги в Израиле благодаря имени Пугачевой

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте в последнее время практически прекратила выступать на родине. А концертный директор Ольга Оркина заявила, что для этого певице потребуется абсолютная конфиденциальность.

Вместе с тем ее концертные шоу на израильской территории собирают полные залы. Музыкальный обозреватель Владимир Полупанов полагает, что особенной заслуги в этом 52-летней артистки нет. Люди, согласно его позиции, стремятся купить билеты на ее выступления благодаря имени ее матери — Аллы Пугачевой.

Известно, что в конце июня Кристина Орбакайте запланировала тур по Земле обетованной и все места в зрительных залах уже раскуплены.

«Конечно, мама помогает дочери. В Израиле огромная русскоязычная диаспора. <…> В нашей стране Кристине, наоборот, мешает эта близкая родственная связь», — высказался журналист.

Отмечается, что в родном отечестве дочь Примадонны столкнулась с некой акцией отторжения со стороны зрителей, ее концерты по стране были отменены.

Известно, что на закрытых корпоративах певице, проживающей уже много лет в Америке, платят примерно по 5 миллионов рублей за одно выступление.

Источники: «Абзац», «Страсти».

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