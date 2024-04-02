Эмин Агаларов рассказал, что отдал записи с видеокамер в «Крокусе» сотрудникам правоохранительных органов

Эмин Агаларов дал первое интервью после теракта в «Крокусе». Он сразу отметил, что уже год не имеет отношения к этому бизнесу, так как перестал быть президентом и владельцем компании. Но певец подчеркнул, что это бизнес отца, а он является частью семьи, поэтому не может его оставить одного в трудной ситуации. По словам артиста, здание каждый год проходило проверку пожарной безопасности.

Он признался, что приехал к месту событий примерно через 40 минут, как там произошла стрельба. Эмин зашел в горящее здание. Он заявил, что видел двух охранников ресторана, которые пришли и выводили людей на улицу. Певец смог добраться по задымленным коридорам до четвертого этажа, где находилась серверная.

«Мы обежали зал по улице, зашли в эвакуационные коридоры, через которые люди покидали зал. Мы попали в задымленные коридоры, дошли до четвертого этажа. Нашли металическую дверь, за которой были сервера. Взламывали эту дверь какое-то количество времени. К нам пришел сотрудник МЧС. Мы прорубили дверь топором, отрубили кабеля, вытащили серверную, сдали ее правоохранительным органам и провели там все оставшееся время», — поделился Агаларов для YouTube-канала Forbes.

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Он рассказал, что камер в «Крокусе» находилось очень много. Певец надеется, что записи с камер смогут помочь установить, как именно происходил теракт, все действия виновных в том, что погибли зрители.