Денис Кукояка признался, что целовался с Агатой Муцениеце на съемках: «Мы с ней ходили даже на свидания»

Агата Муцениеце в 2020 году рассталась с Павлом Прилучным. Она регулярно снимается в новых проектах. Актриса старается скрывать личную жизнь. Ей довелось поработать с певцом Денисом Кукоякой. Они сыграли пару в сериале «Гражданский брак». Теперь участник группы «Хлеб» побывал в гостях у Азамата Мусагалиева. Он рассказал ему, как целовался с Муцениеце. Артист признался, что она смогла его удивить.

«Агата вообще крутая. Я же не актер. Она меня учила актерству. Мы с ней ходили даже отдельно на свидания. Лена знает про это. Мы типо заземлялись В глаза друг другу долго смотрели. А потом мы с ней на площадке целовались. Для не актера это странно, потому что мы с ней целуемся, а потом сцена заканчивается, и она просто встала и ушла. "А до свидания сказать?" Мы только что целовались», — пояснил Денис в передаче «Я себя знаю».

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Напомним, что у Кукояки есть жена Елена Панарина. У пары растут дети.