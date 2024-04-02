Кинорежиссер заявил, что Кологривый после дебоша может потерять часть ролей

Актер Никита Кологривый прославился не только ролью в сериале «Слово пацана», но и пьяным дебошем, устроенным в баре. За этот антиобщественный поступок многие россияне призвали лишить актера ролей. Под вопросом, в частности, оказалась роль Владимира Жириновского, которого должен был сыграть Кологривый.
Давид Шнейдеров, режиссер, теле- и радиоведущий, киножурналист, член правления Гильдии киноведов и кинокритиков России, член Евразийской академии телевидения и радио, в беседе с Teleprogramma.pro оценил перспективы актерской карьеры Никиты Кологривого после произошедшего события.
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Как отметил эксперт, в советское время злоупотреблявших алкоголем актеров могли лишить ролей только за срыв съемок. Однако это было редкостью, как правило, все известные артисты, в том числе Евгений Евстигнеев и Александр Абдулов, не лишались ролей.
«Сейчас просто Никита Кологривый дождется, пока шумиха уляжется, и, конечно, на его карьере это никак не скажется. Он не нанес никому тяжких телесных повреждений. Получил свои семь суток и их отсидел. Если же он за это время сорвал съемки, его, скорее всего, оштрафуют или лишат гонорара. К актеру будут пристальнее присматриваться. Может, его гонорары уменьшатся и он какие-то роли потеряет, но это кардинально не отразился на его карьере», — считает эксперт.