Кинорежиссер заявил, что Кологривый после дебоша может потерять часть ролей

Актер Никита Кологривый прославился не только ролью в сериале «Слово пацана», но и пьяным дебошем, устроенным в баре. За этот антиобщественный поступок многие россияне призвали лишить актера ролей. Под вопросом, в частности, оказалась роль Владимира Жириновского, которого должен был сыграть Кологривый.

Давид Шнейдеров, режиссер, теле- и радиоведущий, киножурналист, член правления Гильдии киноведов и кинокритиков России, член Евразийской академии телевидения и радио, в беседе с Teleprogramma.pro оценил перспективы актерской карьеры Никиты Кологривого после произошедшего события.

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Как отметил эксперт, в советское время злоупотреблявших алкоголем актеров могли лишить ролей только за срыв съемок. Однако это было редкостью, как правило, все известные артисты, в том числе Евгений Евстигнеев и Александр Абдулов, не лишались ролей.