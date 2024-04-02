Светлана Зейналова призналась, что до сих пор не приняла диагноз дочки

Светлана Зейналова является известной телеведущей. Она растит дочку Александру, у которой аутизм. И 2 апреля журналистка посвятила пост своей наследнице. Она рассказала, что узнала про диагноз дочки, когда ребенку было два года. Зейналова не скрывает, что это вызвало у нее бурю чувств. Она даже злилась на врача, который ей об этом сообщил.

«Когда я в бешенстве подумала, что врач просто издевается надо мной! Понадобилось несколько лет, чтобы принять — моя старшая дочь аутист. Нет, я лгу! Не приняла это до сих пор. Именно поэтому всегда отношусь к своей дочери как ко всем детям, требую от нее как от обычного человека», — поделилась 46-летняя телеведущая.

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Раньше ей давали неутешительные прогнозы. Один из профессоров даже заявлял, что девочка необучаема. Но теперь Светлана хвастается тем, что ее наследница ходит в школу и учит несколько языков — китайский и английский. По словам телеведущей, Саша увлекается графическим дизайном. Зейналова подчеркнула, что гордится дочкой. Она отметила, что им еще будет нелегко, но сдаваться они не намерены.

На данный момент Саше уже 13 лет. Телеведущая рассказала, что было много слез и криков, но в итоге девочка ведет привычный для многих образ жизни. Напомним, что оперная певица Анна Нетребко воспитывает сына Тьяго, и у него тоже аутизм. Особенная дочка растет и у Лолиты Милявской.