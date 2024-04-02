Экс-солист «Веселых ребят» Анатолий Алешин про Ваню Дмитриенко: «Я понял, что это гений!»

Анатолий Алешин, певец, экс-солист «Веселых ребят», «Цветов», «Аракса», поделился своими мыслями о современных эстрадных исполнителях с изданием Teleprogramma.pro. Он не скрыл, что считает Ваню Дмитриенко одним из самых талантливых авторов-исполнительней нынешнего дня.

Алешин уверен, что популярная музыка с каждым годом все больше и больше упрощается. И это неизбежный процесс, поскольку происходит он согласно запросу публики, которая воспитывается Интернетом.

Вместе с тем Алешин считает, что есть в этом море серости и безликости настоящие бриллианты.

«В природе устроено так, что гении рождались, рождаются и будут рождаться. В том числе в поэзии и в музыке. Как-то я смотрел телепередачу, где была битва между исполнителями старой школы (90-х годов) и современными. От современников мне запомнился юноша, не помню, как его зовут (Ваня Дмитриенко. — Уточнение редакции.). Его популярность началась с песни: «Венера — Юпитер». Я подумал, что это удачное словосочетание, которое придумал недошкольник какой-то. Но мне как-то удалось послушать его поэзию в более развернутом виде. И я понял, что это гений! Очень хорошая поэзия. Понимаете, тренды не влияют на природу, по крайней мере, сейчас. Может быть, через пару поколений вырождение произойдет, но пока гении еще рождаются», — сказал Анатолий Алешин.

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