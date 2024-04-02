26-летний пасынок певца Олега Газманова отказался от его фамилии и стал Муравьевым

Олег Газманов с пасынком Филиппом поддерживает хорошие отношения. Фото: Global Look Press

Бизнесмен решил отказаться от фамилии, которую ему дал Олег Газманов. Филипп предпочел взял девичью фамилию матери.

Недавно Филипп Газманов, пасынок Олега Михайловича, принял решение отказаться от фамилии знаменитого певца и стать Муравьевым. Он взял девичью фамилию своей мамы. Отмечается, что он решился на это после того, как артиста внесли в санкционный список ЕС в 2022 году.

Примечательно, что Филипп является совладельцем ООО «Фрейтер», где у него чуть меньше 50% акций. Компания специализируется на грузоперевозках и имеет выручку, превышающую миллиард рублей. Telegram-канала Mash сообщает, смена фамилии может быть связана с бизнесом. Соответствующие изменения внесены в Едином государственном реестре юрлиц.

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Напомним, что у Газманова есть родной сын Родион от первого брака. Он пошел по его стопам. Со второй женой Мариной певец счастлв вместе уже много лет. У них есть дочка Марианна, которой 20 лет. А Филипп учился в Великобритании, а потом занялся своим бизнесом в России. В свои 26 лет он сам себя обеспечивает. 

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