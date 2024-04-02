26-летний пасынок певца Олега Газманова отказался от его фамилии и стал Муравьевым

Недавно Филипп Газманов, пасынок Олега Михайловича, принял решение отказаться от фамилии знаменитого певца и стать Муравьевым. Он взял девичью фамилию своей мамы. Отмечается, что он решился на это после того, как артиста внесли в санкционный список ЕС в 2022 году.

Примечательно, что Филипп является совладельцем ООО «Фрейтер», где у него чуть меньше 50% акций. Компания специализируется на грузоперевозках и имеет выручку, превышающую миллиард рублей. Telegram-канала Mash сообщает, смена фамилии может быть связана с бизнесом. Соответствующие изменения внесены в Едином государственном реестре юрлиц.

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Напомним, что у Газманова есть родной сын Родион от первого брака. Он пошел по его стопам. Со второй женой Мариной певец счастлв вместе уже много лет. У них есть дочка Марианна, которой 20 лет. А Филипп учился в Великобритании, а потом занялся своим бизнесом в России. В свои 26 лет он сам себя обеспечивает.