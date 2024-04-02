Мария Кожевникова о материнстве и многодетности: «Карьера тебя не обнимет и не поцелует»

В последнее время все больше публичных людей становятся многодетными родителями, хотя всего лишь 20–30 лет назад артисты стремились не уходить как можно дольше со сцены и из кадра и оставляли материнство на потом.

Многодетная мама Мария Кожевникова, воспитывающая четверых сыновей, считает, что это связано с пересмотром ценностей в обществе. В беседе с Teleprogramma.pro актриса отметила, что жизнь людей изменилась и стала более стабильной.

«Сейчас много говорят о духовности, о том, что нужно не только работать, потому что жизнь как раз проходит. Очень известные и талантливые артисты жалеют о том, что всю жизнь отдали карьере. Да, это прекрасное время, ты получаешь удовольствие от работы и развиваешься. Но карьера потом тебя не обнимет и не поцелует, не будет за тобой ухаживать и с тобой разговаривать», — заявила артистка.

Она признала, что, безусловно, рождение детей влияет на карьеру, потом, возможно, придется все начинать заново.

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