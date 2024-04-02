Ксения Бородина осудила тех, кто обсуждает жизнь Либерж Кпадону: «Я не буду танцевать на костях человека»

В конце марта выяснилось, что умерла 36-летняя звезда «Дома-2» Либерж Кпадону. Ее тело было обнаружено в подмосковной квартире. Друзья и близкие девушки были шокированы ее смертью. Еще больше они поразились тому, что девушку никто не искал несколько недель.

Друзья девушки сообщили, что она умерла от остановки сердца. Это показало вскрытие. Многие уверены, что это последствия того, что она злоупотребляла алкоголем. Ксения Бородина отреагировала на печальное событие. Но она заявила, что не хочет обсуждать ошибки человека.

Телеведущая, у которой случались недопонимания с Либерж на шоу, отметила, что не хочет высказывать разные предположения, как теперь делают те, кто знал экс-участницу телестройки. Ксения выразила глубокие соболезнования родным Кпадону.

«Не буду танцевать на костях человека, которого уже нет в живых, и с умным видом рассказывать, что она сделала не так. Считаю, это мерзко. Можно тихо пойти и поставить свечку за упокой, душе этого будет достаточно. А не ваши нравоучения позорные», — высказалась Бородина в соцсетях.

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Напомним, что ранее Андрей Черкасов упрекнул подруг Кпадону в том, что они не оказали ей поддержку в борьбе с зависимостью и не уделяли ей внимание. Он заявил, что у девушки были проблемы. Многие отмечают, что у нее была депрессия, так как она никак не могла устроить личную жизнь и стать счастливой. Последний раз она выходила на связь 14 февраля. Тогда ей нужно было пережить операцию на легком. После этого звезда пропала.

Мама Либерж не знала, что случилось. Ей о смерти дочки сообщили в соцсети. Она прилетела в Москву. Пока неизвестно, когда сохранятся похороны.