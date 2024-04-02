Певец Данко: «Было чутье купить биткоин, когда он был по 100 долларов, сейчас жалею»

На сегодняшний день курсы иностранных валют радуют мало: доллар торгуется на Мосбирже более чем за 92 рубля, а евро уверенно приближается к 100 рублям. Но они даже близко не стоят к цене биткоина, одна единица которого стоит почти 66 тысяч долларов, или около 6 миллионов рублей.

Певец Данко признался в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro, что когда-то его внутренний голос явно желал ему добра, но он решил понаблюдать за ситуацией на денежном рынке и не послушался его.

«Человек должен доверять своему внутреннему чувству. У меня был момент, когда биткоин стоил 100 долларов. И у меня было сильное чутье в этот момент, что надо купить его как можно больше. Но я преодолел его, теперь сильно жалею», — рассказал музыкант изданию.

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