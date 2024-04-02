Свекр модели Натальи Водяновой Бернар Арно второй раз стал богатейшим человеком в мире

2 апреля Forbes опубликовал свой рейтинг самых богатых людей на планете. И первую строчку во второй раз занял бизнесмен Бернар Арно. Он — президент групп компаний Moet Hennessy - Louis Vuitton, которые продают предметы роскоши. Состояние миллиардера оценивается в 233 миллиарда долларов, за год семья Арно стала богаче на 22 миллиарда. Он обогнал Илона Маска, у которого 195 миллиардов долларов.

Третью строчку занял Джефф Безос, у которого 194 миллиарда долларов. Напомним, что он создатель онлайн-ритейлера Amazon. А вот Марк Цукерберг оказался на четвертом месте. Его состояние выросло за год больше чем в три раза и составило 177 миллиардов долларов.

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У Арно есть сын Антуан, который также занимается бизнесом. Он состоит в браке с российской моделью Натальей Водяновой. У них растут два сына: Максим и Роман. Также у модели есть еще трое детей от первого брака. Супруги живут в большом особняке в Париже. Они вместе уже около 15 лет, но брак заключили только в 2020 году.