Таролог предсказала коронацию принца Уильяма этой весной: «Будет любимым монархом»

Британская королевская семья столкнулась в 2024 году с серьезными проблемами: онкологические заболевания диагностировали у короля Карла и супруги его сына Уильяма, главного наследника престола.

Таролог Марианна Абравитова в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, как изменится в ближайшие месяцы ситуация в монаршей семье Великобритании. Согласно ее прогнозу, уже нынешней весной принц Уильям будет коронован и взойдет на престол, взяв себе новое имя.

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«Мы это имя услышим, только когда событие действительно уже произойдет, так как существуют варианты имен. Ему не помешает онкологическое заболевание жены, потому что есть частные моменты, а есть все-таки государственные дела и обязанности. Вокруг Уильяма очень благоприятная психологическая атмосфера для того, чтобы стать королем. Потому что люди его любят и выделяют из всей королевской семьи, он для них понятен и близок», — заявила эксперт.

По ее словам, Уильям будет мудрым королем, который сможет окружить себя профессионалами, знающими людьми.