Смерть Кпадону от остановки сердца прокомментировал кардиолог: «Любое хроническое заболевание приводит к дестабилизации»

На днях 36-летнюю звезду «Дома-2» Либерж Кпадону нашли мертвой в собственной квартире. Как сообщает KP.RU, блогер умерла от остановки сердца.

Она одновременно страдала от сахарного диабета, доброкачественного новообразования в легких, алкогольной и наркотической зависимостей. Плюс ко всему имела психологические проблемы из-за частых неудач в личной жизни.

Как рассказал Teleprogramma.pro врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, летальный исход — далеко не исключительный случай при таком букете недугов.

«Любое хроническое заболевание приводит к дестабилизации организма, слому адаптационных свойств, то есть человек постепенно теряет возможность быть нормальным, его организм «ломается». Если у человека всего одна болезнь, то у него есть возможность с ней справиться. Но когда болезней становится две-три, да еще при неправильном образе жизни, то адаптационные свойства быстро расходуются, и организм лишается возможности стабилизироваться. Человек может погибнуть от перегрузки различными травмирующими факторами», — прокомментировал эксперт.

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