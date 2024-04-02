Юморист Гарик Харламов появится в новом эпизоде «Простоквашино»

Студия «Союзмультфильм» продолжает радовать своих поклонников новыми проектами. В Театре на Малой Бронной были представлены новые планы студии, включая продолжение популярного сериала «Простоквашино».

Осенью 2024 года зрителей ждет особый сюрприз — премьера нового эпизода, в котором появится Гарик Харламов. Это будет первое появление известного комика в роли персонажа мультфильма.

Харламов поделился своими впечатлениями от такого необычного опыта.

«Мне предложили интересный эксперимент, и я сразу согласился. Одно дело озвучивать мультфильм — тут у меня уже большой опыт, другое дело — самому оказаться персонажем мультфильма! Тем более, оказаться внутри такого замечательного сериала как "Простоквашино"», – пояснил он, пишет KP.RU.

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Ранее Харламов имел похожий опыт, но в кино. Он снялся в фильме «Последний богатырь: корень зла». В нем актер не просто озвучил персонажа Колобка, но сыграл его. Образ был обработан с помощью современных технологий. Артист признавался, что эта роль была сложная.