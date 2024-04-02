Пригожин заявил, что Пугачева раньше убирала артистов с проектов: «Алла кошмарила, была главной решалой»

Иосиф Пригожин в свой день рождения решил дать интервью. Он рассказал, что не собирается уезжать из России. Продюсер уверен, что за границей никому не будет нужен. Также он заверил, что никто из тех звезд, которые покинули страну, для него не открылся с новой стороны.

Но муж певицы Валерии признался, что его удивила Алла Пугачева. Он не видит ничего плохого в том, что артистка уехала в Израиль за мужем. При этом Пригожину не нравится, что певица стала плохо говорить о россиянах.

Он заявил, что Примадонна раньше обладала большим авторитетом и могла перекрывать кислород тем, кто ей не нравился. Продюсер считает, что теперь ее поступки просто не соответствуют ее уровню. По его словам, ранее даже Валерия попала под ее немилость.

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