Лоза о современных авторах: «Лазарев говорит: «Это моя песня». Какая она твоя?»

Исследователи из журнала Scientific Reports заявили о снижении уровня мастерства написания песен за последние 40 лет. Авторы исследования отметили тенденцию к упрощению и схожести песен во всех жанрах. Известный композитор и артист Юрий Лоза поделился своими мыслями по этому вопросу с Teleprogramma.pro.

По мнению композитора, в современной музыкальной индустрии авторы песен часто остаются в тени, в то время как артисты забирают всю славу себе.

«Послушайте новые песни Филиппа Киркорова, Стаса Михайлова или кого-то другого. И попробуете найти авторов этих песен, вам будет очень трудно это сделать! Даже на официальных сайтах музыкантов нет авторов песен, которые они поют. Это делается для того, чтобы большим артистам было проще щеки надувать. Будто им не написали эти песни какие-то люди, а они сами их сочинили.

Очень часто можно услышать, как, к примеру, Сережа Лазарев говорит: «Это моя песня». Какая она твоя песня? Тебе ее дали спеть авторы! Все исполнители говорят: «Это мое». Но их точно так же могут исполнить любые другие музыканты.

Авторы, перестав получать свою минуту славы, перестали писать. На смену Резнику и Шаганову сейчас никто не пришел. Какой смысл писать, чтобы какой-то артист изображал из себя автора твоей песни? Те гонорары, которые они платят, не компенсируют отсутствие минуты славы. Поэтому артисты сейчас обращаются к непрофессионалам, которые не умеют писать песни, но берутся за это», — рассказал Юрий Лоза.

Он заметил, что музыку сейчас подгоняют под формат дискотеки, и если она не подходит, то ее и не берут для песен. Чтобы изменить ситуацию, нужно воспитывать в людях вкус. И делать это должно все медиапространство, а не отдельно взятые личности вроде самого Юрия Эдуардовича.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».