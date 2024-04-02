В новом сезоне шоу «Три аккорда» примут участие Таисия Повалий, Мия Бойка и Никита Малинин

Шоу «Три аккорда» возвращается с новым сезоном, полным душевной музыки и звездных исполнителей. Среди участников этого сезона мы встретим Анну Семенович, Валерию Ланскую, Виктора Салтыкова, Жасмин, Владимира Маркина, Таисию Повалий, Доминика Джокера, Мию Бойку, Никиту Малинина и Сергея Войтенко.

Все они будут бороться за признание жюри и зрителей, представляя свои уникальные интерпретации известных песен в жанре шансона и авторской песни. Судьями в первом выпуске станут Любовь Успенская, Сергей Трофимов, Игорь Матвиенко и Михаил Шуфутинский. Эти мастера музыки будут внимательно следить за каждым выступлением, оценивая талант и творческий подход каждого участника.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Не пропустите новый сезон шоу «Три аккорда» выйдет в эфир Первого канала 14 апреля — это будет незабываемый праздник музыки, таланта и эмоций.