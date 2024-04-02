Надежда Ермакова сообщила, что Либерж Кпадону умерла от остановки сердца

Либерж Кпадону была найдена мертвой у себя дома. Фото: соцсети Либерж Кпадону 

Подруги экс-участницы «Дома-2» Либерж Кпадону считают, что сочетание тяжелых препаратов и алкоголя привело к ее смерти.

Несколько дней пользователи социальных Сетей активно обсуждают трагическую новость о кончине 36-летней Либерж Кпадону, бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2». Ее тело было обнаружено в квартире, где оно пролежало предположительно около месяца  перед тем, как его нашли. Первой о случившемся сообщила другая бывшая участница проекта Анна Якунина, после чего информацию подтвердили и друзья Кпадону. 

А теперь знакомая девушки Джулия Лу раскрыла причину смерти экс-участницы телестройки, которую узнала от позвонившей ей Надежды Ермаковой. Она сообщила, что согласно результатам вскрытия, у Либерж произошла остановка сердца. 

«Это официальная причина смерти. Увы, тяжелые препараты, транквилизаторы вместе с алкоголем сделали свое дело. В 36 лет сердце просто так не останавливается», — сказала Джулия, пишет KP.RU.

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Она добавила, что порой Либерж пропадала на несколько недель, поэтому друзья ничего не заподозрили, когда она вновь пропала. Также Андрей Черкасов ранее рассказал, что у нее была депрессия. Девушка никак не могла устроить личную жизнь, поэтому замыкалась в себе, злоупотребляла алкоголем, с его слов. Джулия с ним солидарна. Она вспомнила, что видела ее год назад. По ее словам, уже тогда Кпадону вела себя странно.

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