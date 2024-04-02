Иосиф Пригожин заявил, что не собирается уезжать из России: «Нас нигде не ждут»

Иосиф Пригожин 2 апреля отмечает день рождения. Он признался, что не будет устраивать грандиозного праздника, так как не считает это уместным после теракта в «Крокусе». Продюсер решил устроить ужин в кругу близких. Фееричных подарок он также не ждет. По словам мужа Валерии, теперь для него важно, чтобы все были здоровы и рядом. Пригожин в интервью объяснил, почему не намерен покидать Россию. Он уверен, что там просто никому не будет нужен.

«Кому мы там нужны? Нас нигде не ждут. Поэтому живу там, где пригождаюсь, где меня знают, где я полезен, где у меня друзья. Родина — это же не просто место проживания, где находится твоя квартира или дом, — это место, где все твои близкие и родные, где у тебя друзья, знакомые», — высказался Иосиф.

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Он пояснил, что любит путешествовать. Зачастую супруги бывают в Дубае, Европе. Однако продюсер считает, что дольше нескольких месяцев делать там нечего. Муж Валерии подчеркнул, что не хочет покидать Россию и надеется, что ему никогда не придется этого делать, пишет «МК». Напомним, что за последние два года многие артисты уехали жить за границу. Но продюсер отметил, что он выступают там для русскоязычной аудитории.