Адвокат назвал сумму, которую укушенная Кологривым официантка может отсудить у актера

За моральный ущерб и физические страдания девушка вряд ли получит больше 200 тысяч рублей. Фото: Global Look Press

Если же девушка пойдет на «сделку с дьяволом», то может прославиться.

Актер Никита Кологривый, прославившийся ролью Кощея в сериале «Слово пацана», на днях вышел на свободу, после того как отбыл наказание за мелкое хулиганство. 

Артист в нетрезвом состоянии устроил дебош в новосибирском баре, он домогался до официантки и укусил ее за ногу, а потом подрался с охранниками, пытавшимися заступиться за девушку. Инцидент получил широкий резонанс, личность девушки начали обсуждать в соцсетях. 

Адвокат Александр Бенхин считает, что пострадавшая официантка при желании может через суд добиться компенсации, в том числе за моральный ущерб, поскольку таким образом актер ее унизил, так как это «чистый абьюз». 

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль».

В беседе с Teleprogramma.pro юрист отметил, что в США девушка могла получить как минимум миллион долларов, учитывая степень огласки этой истории, но в России вряд ли сумма будет больше 100–200 тысяч рублей. 

Однако, по мнению Бенхина, юристам Кологривого лучше заранее договориться с пострадавшей и уладить конфликт полюбовно, выплатив не менее миллиона рублей. Причем от этого выиграет даже сама девушка: ей могут устроить раскрутку в соцсетях и пригласить на звездные вечеринки. 

«А так по суду, да, есть перспектива. То есть если этот иск грамотно сочинить, то, может быть, 100–200 тысяч рублей ей присудят. Больших сумм у нас не бывает. Но я бы на ее месте опять же пошел бы на «сделку с дьяволом» и прославился бы, так сказать. Если актер и его представитель ей что-то такое предложат», —  резюмировал Александр Бенхин.

 

Читайте также