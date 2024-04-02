Адвокат назвал сумму, которую укушенная Кологривым официантка может отсудить у актера

Актер Никита Кологривый, прославившийся ролью Кощея в сериале «Слово пацана», на днях вышел на свободу, после того как отбыл наказание за мелкое хулиганство.

Артист в нетрезвом состоянии устроил дебош в новосибирском баре, он домогался до официантки и укусил ее за ногу, а потом подрался с охранниками, пытавшимися заступиться за девушку. Инцидент получил широкий резонанс, личность девушки начали обсуждать в соцсетях.

Адвокат Александр Бенхин считает, что пострадавшая официантка при желании может через суд добиться компенсации, в том числе за моральный ущерб, поскольку таким образом актер ее унизил, так как это «чистый абьюз».

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В беседе с Teleprogramma.pro юрист отметил, что в США девушка могла получить как минимум миллион долларов, учитывая степень огласки этой истории, но в России вряд ли сумма будет больше 100–200 тысяч рублей.

Однако, по мнению Бенхина, юристам Кологривого лучше заранее договориться с пострадавшей и уладить конфликт полюбовно, выплатив не менее миллиона рублей. Причем от этого выиграет даже сама девушка: ей могут устроить раскрутку в соцсетях и пригласить на звездные вечеринки.