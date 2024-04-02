Агурбаш о современном шоу-бизнесе: «Много случайных людей, которые думают, что они артисты»

Новое исследование журнала Scientific Reports нашло подтверждение тому, что за последние 40 лет резко снизился уровень мастерства написания песен. Издание проанализировало слова примерно 12 000 песен на английском языке.

Авторы анализа заявили, что тексты отобранных песен — это «зеркало общества», отражающее меняющиеся ценности и увлечения культур.

«Во всех жанрах тексты песен имеют тенденцию становиться более простыми и повторяющимися», — сообщает один из ведущих авторов исследования.

Певица Анжелика Агурбаш выразила свое мнение по этому поводу специально для Teleprogramma.pro.

«Это общая тенденция. Она, конечно, и нас затронула, потому что раньше была музыка, были тексты песен, была поэзия… Сейчас же все очень легковесно, и это не радует. Хотелось бы, чтобы больше звучало смысла, больше звучало качественной музыки, не ширпотреба. Сейчас больше песен-однодневок. Идет ориентация на хиты, похожие друг на друга. И это, конечно, плохо. Мы все ностальгируем по хорошим текстам, хорошей музыке, сейчас их все меньше.

У нас были великие песни, великие авторы, но в последнее время я не помню, чтобы родилась великая композиция, которая осталась бы на века, даже за последнее десятилетие.

Хорошие авторы есть. Это Дима Лорен, Олег Шаумаров, Наталья Касимцева… Но, если говорить об общей ситуации, конечно, сейчас все упростилось. Сейчас все заточены на формат, на тренды. И это плохо.

У нас сейчас очень много случайных людей на эстраде, которые только думают, что они артисты. Часто это проекты, а личностей остается в нашей профессии все меньше и меньше», — высказалась певица.

Агурбаш также отметила, что сейчас больше песен-однодневок, и идет ориентация на хиты, похожих друг на друга. Она выразила надежду на новую талантливую молодежь и подчеркнула важность воспитания молодежи на хорошей музыке.

По словам Анжелики Агурбаш, ее дочь преподает в Театральной академии Табакова, и она видит среди своих учеников — 15–16-летних талантов. В центре творчества артистки тоже много людей с настоящей «искрой божьей», индивидуальностей, настоящих личностей.

«Дай Бог, чтобы они не растворились в этом мире бушующем моды, трендов и ненужной суеты! Я надеюсь на новую талантливую молодежь. Ее надо воспитывать», — высказалась звезда.

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