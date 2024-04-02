Гоген Солнцев признался, что Екатерина Терешкович неадекватно отреагировала на рождение внука

Гоген Солнцев — российский шоумен, участник реалити-шоу, ведущий мероприятий. Недавно он впервые стал отцом. Сына родила его супруга Полина. Мальчик получил имя Иван. Примечательно, что шоумен первое время скрывал, кто мать мальчика.

Многие думали, что он давно расстался с Полиной, но в итоге выяснилось, что пара не разводилась. По словам Гогена, первые месяцы в новой роли ему даются непросто. Он признался, что высыпаться получается, так как они с женой занимаются ребенком по очереди.

А вот с бывшей возлюбленной Екатериной Терешкович, которая, к слову, является мамой Полины, он не общается. От знакомых Солнцев узнал, как она отреагировала на рождение внука. Пожилая женщина была в ярости.

«Наши общие знакомые рассказали, что Катя Терешкович неадекватно отреагировала на новость о рождении моего сына — начала орать и кидаться. Да что там говорить, она до сих пор путает имена своих старших внуков, хотя им уже 17 и 18 лет. Они тоже никогда бабушкиного тепла не знали… А моя мама ушла из жизни в прошлом году, и у меня большие сомнения в том, что она могла бы стать достойной бабушкой малышу», — пояснил он.

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Гоген также подчеркнул, что Терешкивч находится в психиатрической клинике, поэтому он с ней не общается. Шоумен сожалеет, что его сын не будет знать, что такое бабушкина забота и теплое отношение. Примечательно, что Полина прекрасно справляет с ролью мамы, так как у нее есть двое детей от прошлых отношений. Теперь супруги хотят покрестить малыша. Солнцев намерен предложитеь Ларисе Долиной роль крестной мамы, пишет «СтарХит».