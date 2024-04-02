Илья Авербух рассказал, что впервые встретил Лизу Арзамасову на катке: «Ей было 14»

Лиза Арзамасова уже несколько лет состоит в браке с Ильей Авербухом. У пары подрастает сын Лев, которому скоро будет три года. Несмотря на большую разницу в возрасте, они во всем понимаю друг друга. Кажется, что у них даже не бывает ссор. Лиза недавно снялась во втором сезоне сериала «Папины дочки. Новые». Съемочная группа устроила ей сюрприз — в проекте снялся также ее муж.

Авербух сыграл сам себя. Однако он признался, что не намерен делать карьеру актера. По его словам, один раз ему довелось сняться в кино. Ему тогда своя работа не понравилась.

«Эта история абсолютно не по мне. В „Папиных дочках“, так как я играл самого себя, а все остальное сделала Лиза, думаю, что справился», — заявил фигурист.

Так вышло, что в серии, где он задействован, будет сцена, где парень одной из дочек должен познакомиться с ее родителями. Илья сразу вспомнил, как ему довелось впервые увидеть Арзамасову. Тогда она была еще совсем юной девушкой.

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