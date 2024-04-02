На канале СТС выйдет второй сезон сериала «Папины дочки. Новые» с блогером Владом Бумагой и Ильей Авербухом

Сериал «Папины дочки» давно полюбился зрителем. И его возвращение на экраны ждали десятки миллионов людей. И теперь стало известно, что 15 апреля в 19:30 на СТС состоится премьера второго сезона сериала «Папины дочки. Новые».

Первый сезон комедии стал очень успешным. Его посмотрели 37 миллионов человек. Продюсеры учли пожелания зрителей и оставили в проекте таких актеров, как Александра Самойленко. Но будут в сериале и новые герои. Видеоблогер Влад Бумага и продюсер ледовых шоу Илья Авербух снялись в сериале. Илья сыграет вместе с женой Лизой Арзамасовой, которая прославилась благодаря этому проекту в юном возрасте.

Сюжет нового сезона повествует о том, как спустя полгода после ухода Даши, Веник, которого играет Филипп Бледный, занимается семьей, сталкивается с бытовыми трудностями, а также учится быть родителем, совмещать карьеру и личную жизнь.

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Во втором сезоне сыграют: Андрей Леонов, Нонна Гришаева, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова, Лиза Арзамасова, Ольга Волкова, Алексей Демидов и другие актеры.