Экс-директор группы «Тату»: «На фиг всех! Не доверяю теперь никому»

В России отмечают День смеха не только 1 апреля. Наши соотечественники подтрунивают друг над другом четыре недели, приговаривая: «Весь апрель никому не верь!»

Продюсер, экс-директор группы «Тату» Леонид Дзюник уверен, что доверять людям не стоит в принципе. Изданию Teleprogramma.pro он признался, что в его жизни было несколько ситуаций, после которых он не очень-то склонен открываться перед другими.

«Были моменты, когда доверялся человеку, а он просто тебя кидал. И после этих случаев мне интуиция подсказывает: «На фиг всех!» Не доверяю теперь никому. Вспоминаю эпизод из фильма «17 мгновений весны», когда Мюллер говорил Штирлицу: «Никому верить нельзя! Мне можно». Никому верить нельзя! Только внутри своей семьи. Но и там не исключены случаи… Поэтому, как ты идешь сам по себе, так и держись этой истории дальше», — сказал продюсер.

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