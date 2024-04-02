Иосифу Пригожину — 55 лет: продюсер признался, почему не сможет отметить юбилей, как планировал

Известному российскому продюсеру Иосифу Пригожину 2 апреля исполнилось 55 лет. Редакция Teleprogramma.pro поздравила его с юбилеем.
В беседе с нашим порталом Пригожин рассказал, как будет отмечать день рождения.
Он признался, что планы его поменялись из-за недавних трагических событий в Москве, поэтому на день рождения соберутся только близкие люди, широкого застолья не будет.
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«К сожалению, обстоятельства так сложились, что я не могу себе позволить вот так именно широко праздновать, как планировал. На прошлой юбилей у меня было 550 человек, в этот раз могло быть и 1000. Но, конечно, в узком кругу соберемся с близкими и родными», — поделился продюсер.