Блогер Давид Манукян заявил, что у него случилась паническая атака на шоу «Маска»

Блогер Давид Манукян, более известный как Дава, стал участником популярного шоу «Маска» на телеканале НТВ. В новом выпуске его раскрыли члены жюри. Он после эфира поделился подробностями закулисья проекта. Блогер был впечатлен высоким уровнем конспирации на телепроекте. Репетиции номеров, по его словам, проходили ежедневно на протяжении нескольких месяцев. И при этом ему нельзя было раскрывать свою личность.

Важно отметить, что все репетиции проходили строго в костюме, чтобы никто не узнал личность участника под маской. Даже подъезжая к съемочной площадке, Дава вместе с командой прятали лица.

По словам блогера, в костюме Крутого Перца ему было настолько трудно дышать, что у него случилась паническая атака.

«Когда вышел на первый эфир, у меня началась паническая атака, я начал задыхаться. Думал, так и умру, ведь маску нельзя было снять», — поделился он в соцсети.

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Напомним, что в пятом сезоне шоу Филипп Киркоров был уверен, что под одной из масок прячется Дава. Он мерещился ему в разных образах. Однако блогер оказался в костюме Перца.