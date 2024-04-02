Виктор Добронравов заявил, что не считает брата Ивана своим конкурентом в профессии

Виктор Добронравов, известный российский актер, поделился своими мыслями об отношении к знаменитой фамилии и любви к своему отцу и брату в шоу «Кстати» в VK Видео. Виктор и его брат Иван следуют по стопам своего отца, Федора Добронравова, и вместе достигают успеха в индустрии кино.

По словам Виктора, что они всегда играли в разных театрах и проектах, но при этом сохраняют глубокую любовь друг к другу. Актер подчеркнул, что он смог сняться в десятках разных кинокартин, как и его брат. При этом Добронравов подчеркнул, что между ними не было конкуренции. Также он рад, что продолжает династию.

«Мы всегда были отдельными личностями. Я горжусь тем, что я сын своего отца», — сказал актер.

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Виктор также выразил уважение к режиссеру Римасу Туминасу, с которым ему всегда было интересно работать. Виктор подчеркнул, что готов был сыграть любую роль у Туминаса, несмотря на то, что не все режиссеры могли предложить ему такие возможности.