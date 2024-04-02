Кристина Орбакайте покинула США и прилетела во Францию

Не так давно Кристина Орбакайте уехала из России. Она провела время в США, где в школе учится ее дочка Клавдия. Девочка недавно отметила свой день рождения. Певица ее поздравила вместе с мужем Михаилом Земцовым. А 1 апреля она покинула Америку. Как оказалось, Орбакайте отправилась во Францию. В соцсети она выложила кадры, на которых запечатлела местных жителей. Они танцевали и наслаждались теплым весенним днем.

Исполнительница хита «Перелетная птица» проводит пасхальные дни в Париже после того, как ее мартовский гастрольный тур по России был отменен. Она дала концерт в Санкт-Петербурге, а вот гастроли в Сибири не состоялись. Французы устроил танцы, празднуя католическую Пасху. Певица была восхищена.

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