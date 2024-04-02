Экс-невеста Данилы Козловского Ольга Зуева показала редкое фото четырехлетней дочки с пляжа в США

Данила Козловский не так давно ездил в Америку. Там живет его дочка Ода. Девочку растит Ольга Зуева, которая раньше была в отношениях с актером. В 2021 году пара распалась, но они поддерживают отношения ради наследницы. Накануне бывшая невеста Козловского выложила редкое фото с крохой. Они провели время на пляже в США.
Для прогулки она выбрала стильный слитный купальник лавандового оттенка. Во время отдыха на пляже, они наслаждались свежими кокосами, которые им принес незнакомец с лопатой в руках. Это был настоящий тропический опыт для Ольги и ее дочери.
Потом Ода Валентина стала гулять по пляжу. Она была в сарафане и ободке с ушками. Дочка Данилы заметно подросла.
Ольга Зуева с дочкой. Фото: соцсети Ольги Зуевой
Кроме того, Ольга Зуева недавно присутствовала на благотворительной церемонии ADAPT Leadership Awards в Нью-Йорке. Для своего выхода она выбрала элегантное мини-платье, подчеркивая свой безупречный вкус.
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Она успешно совмещает свою карьеру с воспитанием дочери Оды Валентины. Помимо работы, Ольга находит время для участия в мероприятиях, связанных с кино и благотворительностью. Зуева также активно занимается своей карьерой. Не так давно она представила свой фильм «Эскиз художника», демонстрируя свои таланты в области режиссуры.
Ода Валентина на прогулке. Фото: соцсети Ольги Зуевой