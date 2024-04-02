Экс-невеста Данилы Козловского Ольга Зуева показала редкое фото четырехлетней дочки с пляжа в США

Данила Козловский не так давно ездил в Америку. Там живет его дочка Ода. Девочку растит Ольга Зуева, которая раньше была в отношениях с актером. В 2021 году пара распалась, но они поддерживают отношения ради наследницы. Накануне бывшая невеста Козловского выложила редкое фото с крохой. Они провели время на пляже в США.

Для прогулки она выбрала стильный слитный купальник лавандового оттенка. Во время отдыха на пляже, они наслаждались свежими кокосами, которые им принес незнакомец с лопатой в руках. Это был настоящий тропический опыт для Ольги и ее дочери.

Потом Ода Валентина стала гулять по пляжу. Она была в сарафане и ободке с ушками. Дочка Данилы заметно подросла.