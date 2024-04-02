Ведущий «Дома-2» Антон Беккужев рассказал, что Либерж Кпадону стала замкнутой перед смертью

Тело 36-летней Либерж Кпадону, бывшей участницы телепроекта «Дом-2», было обнаружено в ее квартире в Подмосковье. Эта новость стала шоком для близких, друзей и коллег Либерж. Известно, что она страдала от проблем со здоровьем, однако никто не мог предположить, что ее жизнь оборвется так рано.

Ведущий «Дома-2» Антон Беккужев поделился своими воспоминаниями о Либерж. Он отметил, что во время их общения в прошлом году, он заметил ее внутреннюю нестабильность, несмотря на то, что внешне она старалась вести себя открыто и дружелюбно. Периодически у нее случались срывы. Он отметил, что уже тогда у нее начался сложный период в жизни, поэтому Либерж замкнулась. Ее круг общения сузился до минимума.

«Летом, когда она вернулась на проект «Дом-2». Но уже тогда она говорила, что переживает сложный период в жизни, что она замкнулась, что сидела дома, вела прямые эфиры и мало с кем общалась», — заявил Беккужев.

По словам Антона, Либерж переживала из-за неудач в личной жизни. Кроме того, 10 лет назад она потеряла ребенка. Об этом он поведал в интервью Teleprogramma.pro.

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Антон Беккужев выразил соболезнования родным Либерж. Он отметил, что она была очень яркой, талантливой и обладала прекрасным голосом. Были слухи, что с ней хотели заключить контракт известные персоны.

Напомним, что родные узнали о ее смерти от пользователей соцсетей. Мама Либерж вылетела в Москву.