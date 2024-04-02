Жена Маликова заступилась за дочку Стефанию, которая отсудила 117 тысяч рублей у швейной фабрики

Стефания Маликова, дочь известного певца Дмитрия Маликова, недавно выиграла судебный процесс против владельца швейной фабрики. Ей удалось отсудить 117 тысяч рублей. Это решение вызвало общественный резонанс, поскольку некоторые пользователи Сети обвинили Стефанию в мелочности, считая, что это может привести к проблемам с выплатой зарплаты рабочим фабрики.

В ситуацию вмешалась Елена Изаксон, жена Маликова. Она уточнила, что владелец фабрики пытался оклеветать Стефанию после полутора лет успешного сотрудничества. По ее словам, фабрика не выполнила заказ в срок или с браком, поэтому оплата не должна была производиться.

«Что-то там случилось, за что уплачивать было нельзя», — уточнила мама Стеши, пишет сайт «360».

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Интересно отметить, что Стефания самостоятельно управляет своим бизнесом, получая поддержку от матери. У нее работает около 30 сотрудников, и, по словам отца, она имеет хорошие доходы. Девушка выпускает свою линейку одежду.

Несмотря на обвинения, Стефания доказала свою правоту в суде, и ее бизнес продолжает развиваться. Напомним, что она с юных лет интересовалась модой. Свою одежду наследница артиста стала выпускать, когда еще училась в университете. Позже она открыла свой шоурум в Москве. Дочка Маликова кропотливо подбирает ткани и силуэты для своих коллекций.