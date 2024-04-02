Актриса Анна Хилькевич объявила о третьей беременности в студии передачи «Утро»

Анна Хилькевич приготовила сюрприз зрителям шоу «Утро». Накануне она объявила, что первой поделится новостью не с подписчиками, а со зрителями, которые включат передачу. Оказалось, что актриса беременна в третий раз. Именно об этом она объявила публично.

Наряд актрисы уже не смог спрятать ее округлившийся живот. Звезда сериала «Универ» не стала скрывать своей радости.

Напомним, что слухи о беременность появились в прошлом году. Тогда Анна на мероприятии продемонстрировала изменения в фигуре. Но на тот момент она опровергала все слухи об интересном положении. Теперь артистка раскрыла все карты.

Вместе с мужем Артуром Волковым они уже воспитывают двух дочерей — 8-летнюю Арианну и 5-летнюю Марию. Новость о пополнении в их семье особенно символична, учитывая, что это происходит в Год семьи, объявленный президентом.

Хилькевич поделилась, что всегда мечтала о большой семье и ждала подходящего момента. Они уже сообщили новость своим дочерям, которые были очень рады.

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Актриса подчеркнула, что рождение ребенка — это огромное счастье, и она с мужем полностью поддерживает тренд на многодетность и увеличение рождаемости.