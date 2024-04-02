Было плохо еще в 2023-м: Гармаш за месяц отменил спектакль в Челябинске

Народный артист России Сергей Гармаш отменил творческие мероприятия, которые были запланированы на конец апреля в Челябинске. Причиной стали проблемы со здоровьем. Как говорят организаторы, актер заболел, но без уточнений. Однако еще прошлой весной стало известно о проблемах с сердцем.

Гармаш должен был посетить Челябинск 26 апреля, чтобы поучаствовать в музыкально-литературных мероприятиях — поэтической программе «Живой звук» и представить свой моноспектакль «Волшебное кольцо».

Они планировались на два дня — 26 и 27 апреля.

«Мероприятие „Живой звук“ Сергей Гармаш, заявленное на 26 апреля, заменяется на мероприятие „Анджело“ Сергей Шакуров. Мероприятие „Волшебное кольцо“ Сергей Гармаш, заявленное на 27 апреля, заменяется на мероприятие „Тим Талер, или Проданный смех“ Сергей Шакуров», — поделились организаторы.

Проблемы со здоровьем у артиста начались еще прошлой весной. Он вынужден был сам вызвать себе скорую помощь — в квартиру в центре Москвы, на Большой Почтовой улице.