Брэд Питт решил отказаться от опеки над детьми в пользу экс-жены Анджелины Джоли

Анджелина Джоли и Брэд Питт продолжали сражаться в суде за право опеки над своими детьми, несмотря на то, что их развод начался еще в 2016 году. Это дело, которое разделило некогда счастливую семью, где дети дрались и не посещали школу, привлекло внимание общественности.

Питт изначально стремился к тому, чтобы ответственность за воспитание детей распределялась равномерно между ним и Джоли. Однако теперь он отказался от этих претензий. Возможно, это связано с усталостью от бесконечных судебных процессов или с возрастом детей, которые за время развода успели вырасти. Близнецам Нокс и Вивьен уже по 15 лет, а родной дочери актера Шайло в мае исполнится 18.

Финальное решение по вопросу опеки ожидается летом. Несмотря на отказ от совместной опеки, Питт сохраняет возможность участвовать в воспитании своих детей, пишет Daily Mail.

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Напомним, что развод стал тяжелым испытанием для актера. Он страдал от нервных расстройств. Питт нашел утешение в искусстве, проводя по 15 часов в день за созданием скульптур. Последние два года он не участвовал в съемках фильмов. Тем не менее, он принял предложение сняться в фильме «Волки», где вместе с Джорджем Клуни сыграл роль киллеров.