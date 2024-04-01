Волочкова рассказала, почему не сыграет свадьбу с Шаляпиным: «Ну чисто для прикола – я не хочу!»

Анастасия Волочкова уже много лет мечтает о большой любви. При этом она не скрывает, что у нее было много романов. Балерина подчеркивает, что привлекает внимание мужчин своей растяжкой и шпагатами. С недавних пор она часто видит с Прохором Шаляпиным. Во время интервью Алена Жигалова спросила, почему они стали общаться только сейчас.

«Было, мы с ним достаточно давно вместе. Более близко мы стали общаться, примерно, года полтора назад. Он очень нравится мне как мужчина и как друг. У него потрясающее телосложение. Он потрясающего склада ума человек. Он очень умный мужчина и позитивный всегда», – поделилась Волочкова.

«Может вам сыграть свадьбу?» – уточнила Жигалова.

«Ну чисто для прикола – я не хочу! Потому что у меня одна была свадьба, в которой я не поставила штамп в паспорте. Я больше чем уверена, что когда будет следующая, я создам союз с мужчиной моей мечты, я тоже не буду никакие штампы ставить, потому что я их вообще в жизни неприемлю», – пояснила балерина в передаче «Алена, Блин!».